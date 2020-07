Perugia, furto scooter: 30enne denunciato per ricettazione

Due giorni prima gli era stato rubato lo scooter e quando lo ha riconosciuto non ci ha pensato un attimo a chiamare la questura di Perugia. Aveva visto giusto: le Volanti della polizia di Stato sono riuscite ad acciuffare chi lo stava guidando dopo un lungo inseguimento. Per un 30enne di origine tunisina c’è la denuncia per ricettazione e l’avvio della pratica per l’espulsione.

La ricerca

L’uomo ha segnalato di averlo visto in compagnia di un altro soggetto, fornendo una descrizione molto dettagliata. I due sono stati individuati dagli agenti all’altezza della stazione di Fontivegge: fuga immediata ed inseguimento, quindi i protagonisti si sono divisi. Il primo è stato bloccato e ammanettato grazie all’aiuto di una pattuglia dei carabinieri, mentre per il secondo c’è stata la collaborazione della Guardia di finanza. Si trattava di due tunisini di 30 e 38 anni senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

La denuncia

Il 30enne era alla guida dello scooter e ha ammesso di averlo utilizzato perché convinto fosse di un suo connazionale: ha dato indicazioni su dove ritrovarlo, quindi la riconsegna al legittimo proprietario. A suo carico c’è il deferimento per ricettazione.