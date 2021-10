Globalizzazione in era Covid, focus del Rotary Club Terni

Dalle torri gemelle all’Afghanistan, dalla pandemia ai vaccini. Un excursus a 360 gradi per capire il mondo e in che direzione sta andando la globalizzazione in era Covid. Di questo si è parlato martedì sera all’hotel Garden, a Terni, in occasione dell’evento organizzato dal Rotary club sotto la presidenza di Nicola Astolfi. I soci hanno ascoltato la relazione di Matteo Bressan: «L’avanzata dei talebani – ha spiegato – segna per l’Occidente l’epilogo di una fase del conflitto afghano durata vent’anni con un costo, per le forze di sicurezza internazionali, di più di tremila uomini e, nel nostro caso, cinquantatré soldati italiani. Oggi, in Afghanistan, una dopo l’altra, cadono le capitali provinciali e poco possono fare le forze di sicurezza afghane che, seppure addestrate e capaci di combattere, fintanto che sono state affiancate da forze statunitensi e Nato, vengono abbandonate da autorità politiche inadeguate. Con i talebani ormai a Kabul l’aforisma rivolto alle forze occidentali e attribuito a un combattente talebano fatto prigioniero un decennio fa ‘voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo’ sembra risuonare in modo sempre più profetico e sinistro, con il rischio di produrre un effetto domino e dar forza a gruppi e milizie armate in altre aree di crisi». Bressan si è laureato in lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sulle problematiche del confine orientale italiano durante la seconda guerra mondiale e nel 2007 è stato eletto – riconfermato nel 2012 – nel direttivo della Società italiana di storia militare. Ha conseguito il master in Studi internazionali strategico-militari presso il Centro alti studi per la Difesa e frequentato il corso di Cooperazione civile militare presso il multinational cimic south di Motta di Livenza. Hanno partecipato anche diversi giovani del Rotaract club di Terni.

