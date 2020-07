Grandi atenei statali, Perugia ancora al top

Servizi (mense e alloggi), borse di studio, strutture (aule, biblioteche, laboratori), comunicazione e i servizi digitali, i laureati occupati dopo un anno e l’internazionalizzazione. Sono i sei indicatori presi in considerazione per la valutazione delle università italiane e che vede Perugia confermarsi al top tra i grandi atenei statali da 20 a 40 mila iscritti: si tratta della classifica Censis pubblicata lunedì su Repubblica.

Perugia davanti a tutti

L’ateneo perugino chiude con un punteggio di 92,7 con il miglior dato (110) legato a comunicazione e servizi digitali; il peggiore (85) è invece legato all’occupabilità. Sul podio si posizionano Pavia con 90,3 e Parma con 90. A chiudere la graduatoria – sono 17 le università in questa categoria – c’è Messina con 75,5. Per quel che concerne le altre strutture (divise per numero di iscritti) spiccano Bologna (mega, oltre 40 mila studenti), Trento (medi), Camerino (piccoli) e Milano (politecnici).