Green pass, all’Ast solo l’1% di assenti. Marcia anche Alcantara

di F.L.

Nonostante i proclami e i timori, anche l’industria del ternano non ha registrato battute d’arresto di fronte all’introduzione dell’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro. A prevalere finora sembra essere stato il buonsenso, visto che le principali attività della provincia – ma anche gli uffici pubblici – non hanno subito ripercussioni per le assenze di dipendenti non vaccinati e senza tampone negativo. E così anche il primo lunedì in cui è richiesta la certificazione verde a tutti i lavoratori si è aperto regolarmente.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Le due fabbriche

All’Ast i primi numeri rilevati dall’azienda dicono che appena l’1% circa dei lavoratori – su poco più di 2.300 persone totali – risulta assente ingiustificato al lavoro in quanto senza green pass. I non vaccinati in acciaieria sono sicuramente molti di più, ma in molti hanno evidentemente scelto al momento di procedere con i tamponi, da effettuare ogni 48 ore. Bisognerà capire nei prossimi giorni se questi lavoratori, per continuare ad usufruire del green pass, saranno disposti o meno a proseguire – per ora fino al 31 dicembre – con i test, affrontando una spesa che è stata stimata sui 180 euro al mese. Sembra procedere tutto regolarmente anche in una delle altre principali aziende del territorio, l’Alcantara. Anche nello stabilimento di Nera Montoro – dove i non vaccinati non mancherebbero anche tra i dirigenti – non sono state comunicate alle rappresentanze sindacali interne carenze produttive legate alle eventuali assenze di lavoratori senza green pass. Un elemento non di poco conto nell’azienda chimica che si sta risollevando dopo un periodo difficile, visto che lunedì si apre una settimana in cui sono previste visite importanti, tra audit per certificazioni e clienti rilevanti.

