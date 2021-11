Green pass: trenta sanzioni dei Nas per 12 mila euro in totale

Anche i carabinieri del Nas dell’Umbria sono ‘scesi in campo’ – come in tutta Italia – per controllare il possesso del green pass da parte di utenti e personale di attività commerciali e imprenditoriali in cui il titolo è obbligatoriamente richiesto, in particolare dopo il 15 ottobre quando è entrato in vigore l’obbligo del possesso per i lavoratori. In Umbria negli ultimi giorni sono state controllate 280 fra attività e servizi ed i militari hanno elevato 30 sanzioni per un totale di circa 12 mila euro. La mancanza prevalente è quella relativa al controllo del green pass o la mancanza di ‘delegati’ al controllo in assenza del titolare. Gli accertamenti sono destinati a proseguire anche nei prossimi giorni.

