Terni, Covid e non solo: polizia sanziona locale in piazza dell’Olmo

Un locale di piazza dell’Olmo, nel cuore della movida ternana, è stato sanzionato dalla squadra di polizia amministrattiva della questura di Terni per tutta una serie di violazioni che hanno portato alla contestazione di un verbale per mille euro complessivi. L’attività della polizia amministrativa, riguardante il rispetto delle normative Covid e non solo, è stata disposta dal questore Bruno Failla ed ha riguardato diversi esercizi pubblici del centro storico di Terni, in particolare quelli caratterizzati da un maggior livello di aggregazione. Il locale sanzionato in piazza dell’Olmo – secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato – presentava diverse situazioni ‘critiche’: il mancato utilizzo della mascherina da parte del gestore, la mancata esposizione ed esibizione della ‘Scia’ (Segnalazione certificata di inizio attività, ndR) per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il mancato rispetto della distanza interpersonale di un metro fra gli avventori, la violazione del limite massimo di otto persone all’interno del locale, la diffusione di musica oltre le ore 24. Da qui la maxi sanzione di mille euro con le attività di controllo della polizia amministrativa che sono destiate a proseguire anche nei prossimi giorni, in particolare nel fine settimana, in diverse aree del centro di Terni.

