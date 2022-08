Grifo, avanti con la linea verde ma manca il bomber

di Gabriele Ripandelli

Dopo Gabriele Moncini, è saltata anche la trattativa per Cedric Gondo. L’Ascoli ha ufficializzato l’arrivo dell’ivoriano su cui da tempo c’era anche il Perugia e per il quale il Pisa aveva cercato il sorpasso giocandosi la carta del trasferimento a titolo definitivo. A risultare decisiva, invece, da parte dei marchigiani è stata la contropartita di Dario Saric che da gennaio ha assaporato la Serie A con la maglia della Sampdoria. Vero che l’attaccante di proprietà della Cremonese non è un bomber di razza ma era un profilo molto gradito al tecnico Fabrizio Castori con il quale ha già giocato trentatré partite. Marco Giannitti dovrà quindi ingegnarsi per trovare il giusto rinforzo per l’attacco biancorosso sfogliando sia le rose di Serie A che quelle dei club esteri. Federico Melchiorri convince per il prestagione ma poi il campionato è altra cosa e i dubbi per quanto riguarda il Cigno di Treia sono sulla tenuta fisica e non sicuramente sulla qualità indiscutibile. Giuseppe Di Serio si è presentato alla grande segnando subito in Coppa Italia a Cagliari ma non ci si può accontentare dell’attuale parco attaccanti.

Linea verde

Il Perugia continua a puntare sui giovani giocatori da valorizzare e magari rivendere a caro prezzo. La carta d’identità dei nuovi innesti parla chiaro: Giuseppe Di Serio, Edoardo Iannoni e Stipe Vulikic hanno 21 anni, Yeferson Paz ne ha soltanto 20. L’esperienza è arrivata con i 26enni Tiago Casasola e Stefano Gori e il 25enne Milos Vulic. Castori su questo è stato chiaro fin dalla conferenza di presentazione chiedendo gente che avesse voglia di correre e giocare un calcio di sacrificio senza guardare ai curriculum. Insomma, più gambe, cuore e polmoni che grandi nomi. Starà poi al tecnico marchigiano dare il giusto spazio anche ai vari giovani che potrebbero salire dalla Primavera.

Designazione arbitrale

I tifosi leggendo la designazione arbitrale per Palermo-Perugia, in programma sabato alle 20,45 al Barbera, avranno sicuramente rivisto i fantasmi della scorsa stagione. Non preoccupa Giovanni Ayroldi di Molfetta che dirigerà la gara e con il quale i biancorossi hanno uno storico di due vittorie in due partite. Sotto la lente d’ingrandimento finisce invece Francesco Fourneau di Roma che è stato protagonista di un arbitraggio molto contestato nel turno preliminare dei play off perso dai grifoni al Rigamonti di Brescia.

Televisione

UmbriaTv torna media partner del Perugia calcio: l’accordo tra l’emittente televisiva umbra, che da qualche settimana trasmette in HD, e il club di Pian di Massiano prevede in via esclusiva e in anteprima rispetto alla conferenza stampa l’intervista con il tecnico Castori, dopo ogni gara , la partecipazione dei tesserati alle trasmissioni sportive di UmbriaTv (sempre in via esclusiva) ed altre novità da scoprire nel corso della stagione. L’accordo tra Ac Perugia e UmbriaTv è triennale. Saranno diverse le trasmissioni previste dal palinsesto dedicate al Grifo e spalmate nel corso del week end, dal ‘Calcio in Piazzetta’ in onda durante la partita agli approfondimenti del lunedì, venerdì e domenica sera (Fuori Campo, L’Anticipo e Contropiede). L’accordo prevede anche la trasmissione integrale delle partite in ‘differita’.