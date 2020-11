Grifo, Pochesci ferma «la capolista»: 0-0

Condividi questo articolo su

















Dopo una vigilia da ‘provocatore’, in cui non ha citato mai il Perugia, così come fece quando era alla guida della Ternana, il tecnico laziale, ora al Carpi, concede l’onore delle armi e si augura promozione per entrambe le umbre

Pochesci: «Tifo Ternana, ma vi auguro la B»

«Mi tengo stretto questo pareggio – dice Sandro Pochesci a Umbria Tv – contro una squadra strutturata e importante da parte di una squadra di ragazzi che fanno la prima esperienza. Lo sapete che il mio cuore è per la Ternana, ma sono amico anche di Giannitti. Il tifo per voi no, ma posso dirvi che le due squadre umbre andranno tutte e due in B».

Caserta: «Dispiaciuto per il risultato, mi tengo la prestazione

«Oggi la squadra ha fatto una grande partita – dice il tecnico del Grifo – soffrendo poco e niente. Non abbiamo concesso nulla all’avversario che, lo sapevamo, non era una squadra contro cui sarebbe stato facile vincere. Eravamo consapevoli delle difficoltà già prima di entrare in campo ma sono molto soddisfatto della prestazione: abbiamo tenuto molto palla, abbiamo cercato di non buttarla via. Murano non ha un infortunio grave, tornerà probabilmente in campo sabato. Il modello di gioco va cambiato e adattato in base alle caratteristiche dei calciatori. La squadra è più tranquilla e sicura. Ora è troppo presto per parlare di mercato e interventi».

IL TABELLINO

Carpi: Rossini, Sabotic (8′ st Varoli), Venturi, Gozzi, Maurizi, Fofana, Ghion, Lomolino (1′ st Bayeye), Ceijas (8′ st Giovannini), Ferretti (16′ st Carletti), Biasci (41′ st Marcellusi).

All. Pochesci

Perugia: Fulignati, Rosi (34′ st Cancellotti), Favalli (29′ st Elia), Sgarbi, Angella, Monaco, Burrai (22′ st Falzerano), Melchiorri, Sounas, Moscati, Bianchimano (34′ st Minesso).

All. Caserta

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo