Grifo, Rosi ha il Covid e Angella è infortunato. Difesa da inventare

Aleandro Rosi è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato dalle autorità sanitarie locali di competenza. Il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare ed è in contatto giornaliero con lo staff medico.

«Non ha avuto contatti»

E per fortuna che – come specifica una nota della società – l’ex capitano non ha avuto contatti con altri componenti della squadra, in virtù di un precedente infortunio, altrimenti si sarebbe rischiato un focolaio proprio nel momento migliore della stagione per il Perugia che, dopo la pausa, sembra aver trovato un suo equilibrio nella partita in casa contro il Crotone, agevolmente vinta per 2-0.

Lesione al bicipite femorale per Angella

Gabriele Angella, a seguito dell’infortunio rimediato contro il Crotone, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche. Lo rivedremo nel periodo natalizio. E nelle prossime partite Alvini dovrà reinventare la difesa.