Grifo timido. Le isole sono indigeste: a Palermo avanti il tandem Brunori-Elia

di G.R.

Dalla Sardegna alla Sicilia, l’esordio nelle isole è da rivedere per il Perugia. Mattatori di serata in un caldo Barbera sono l’ex grifone Salvatore Elia e il bomber umbro di adozione Matteo Brunori Sandri. Per quanto riguarda gli undici che scendono in campo Castori ripropone gli undici che hanno ben figurato in Coppa Italia con Kouan da sottopunta dietro a Melchiorri e Curado che viene recuperato dalla squalifica. E ha ragione in fase iniziale di un match equilibrato contro Corini che sceglie la linea della continuità con la gestione Baldini. A pesare fin dalle prime battute sono i cartellini gialli: uno a Iannoni e uno a dell’Orco in appena 11 minuti. Al 23′ prima sliding doors con i grifoni che su calcio d’angolo a favore subiscono un contropiede e Lisi deve rimediare strattonando Lisi. Cartellino rosso e calcio di rigore che Brunori trasforma con una conclusione potente centrale. Castori passa alla difesa a quattro inserendo Di Serio che si rende subito pericoloso. Sul finale è ancora però Brunori a cercare il gol con un tiro che termina fuori e pesca poi Elia che segna ma il gol viene annullato per fuorigioco dal VAR.

Secondo tempo

Il Perugia verso il 61′ ha una ghiotta occasione per accorciare: Casasola mette in mezzo per Kouan che serve Melchiorri. Il Cigno di Treia spedisce però a lato. Il raddoppio rosanero arriva su una nuova ripartenza targata dal duo Brunori-Elia con la punta che serve l’esterno e questa volta è tutto buono. I biancorossi non sono domi davvero fino alla fine quando Vulic ci prova su punizione e Pigliacelli smanaccia. Il Perugia è un cantiere aperto e si vede. Ci sarà ancora da operare sul mercato per Marco Giannitti e allo stesso tempo Castori a Pian di Massiano dovrà far crescere la mentalità di una squadra apparsa ancora poco castorizzata. E’ mancata la fame e la cattiveria tanto chiesta dal tecnico. E’ ancora calcio d’agosto ovviamente ma serve correre ai ripari finché si può.

Castori: «Partita buttata»

«Non voglio alibi. Abbiamo regalato la partita». Non usa mezzi termini Fabrizio Castori che si dichiara arrabbiato nero per la sconfitta del Barbera contro il Palermo (2-0). Il tecnico non perdona gli errori che hanno portato ai due gol: «Abbiamo preso gol su due contropiedi quando battevamo dei calci d’angolo. Non sta né in cielo né in terra. In dieci dovevamo mantenere il risultato e abbiamo avuto l’occasione per pareggiare. Abbiamo tenuto aperta la partita ma abbiamo sbagliato le occasioni che abbiamo costruito». Di spunti positivi ce n’è solo mezzo: «Che la squadra sia cresciuta a partita in corso». Cristian Dell’Orco commenta così la sconfitta della prima giornata: «Non siamo stati in grado di reagire subito. Ma siamo rimasti in partita e dovevamo sfruttare le nostre occasioni. Sotto di un uomo non era facile. Ora puntiamo a fare meglio dalla prossima». Sul mercato: «Sono un giocatore del Perugia e indosso questa maglia. Le sirene non le ascolto ma in tanti sono passati in questa situazione».