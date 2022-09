Grossa quercia caduta a Gubbio: 60 interventi per temporale in coda nel perugino

di G.R.

Preoccupa il maltempo nel perugino. Immagine iconica la grossa quercia caduta a Mocaiana (Gubbio), all’inizio della strada che porta a Loreto di fronte al parcheggio della scuola elementare, che ha condiviso VivoGubbio.

Nell’egubino

Conseguenze del temporale si sono viste anche nel parcheggio sotterraneo di San Pietro interessato da una considerevole allagamento. In via Porta Romana l’accumulo di acqua ha originato pozze e tratti in cui il fango ha preso il sopravvento.

Il perugino

Le squadre del comando dei vigili del fuoco sono dovute intervenire in diverse zone con interventi per risolvere allagamenti, piante cadute e smottamenti. Le zone colpite principalmente sono Trestina, Castello e Gualdo Tadino oltre a Gubbio. Ci sono circa 60 interventi in coda e le operazioni potrebbero andare avanti fino a notte inoltrata.