Gualdo di Narni: impatto fra 2 veicoli. Donna in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 13.45, a Gualdo di Narni (Terni) all’altezza del cimitero della frazione narnese (strada statale 3 Flaminia Ternana). L’impatto è stato fra due veicoli: una donna di mezza età – riferiscono i vigili del fuoco di Terni – è rimasta incastrata nella sua vettura. Estratta dal personale del 115, è stata poi consegnata ai sanitari dell’ambulanza intervenuti sul posto, per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale. Illeso invece il conducente dell’altro mezzo. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenute le forze dell’ordine.

