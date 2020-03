Gualdo Tadino, sindaco ai cittadini: «Cretini, dove cazzo andate?»

«Stanno morendo più di 400 persone al giorno, l’esercito è già presente in molte città e regioni italiane, spero che il governo adotti a breve misure ancora più restrittive. Ma lo volete capire che siamo in guerra, che abbiamo già più morti della Cina, che dovete smetterla di avere comportamenti irresponsabili, che rischiamo di far propagare il virus? Ma dove cazzo andate? Dovete stare a casa». Non usa mezzi termini il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, per convincere i suoi concittadini a rimanere nelle proprie abitazioni di fronte all’emergenza coronavirus. Lo fa con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook e su qualla ufficiale del Comune, video in cui chiede di «tutelare la salute di tutti per evitare che ciò che sta accadendo in tante regioni e città italiane presto accada anche qui». «Forza, abbiate rispetto di chi lavora per tutti noi e – conclude – dei tanti volontari impegnati quotidianamente anche nella nostra città che non finirò mai di ringraziare».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

IL VIDEO MESSAGGIO DEL SINDACO DI GUALDO TADINO