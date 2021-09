Gualdo Tadino, 3 mila euro di droga nell’auto: 23enne va in carcere

Trentadue grammi di cocaina – per circa 150 dosi e 3 mila euro di possibile ‘incasso’ – e 600 euro in contanti. Il tutto è stato trovato dai carabinieri della Compagnia di Gubbio nella disponibilità di un 23enne di origine albanese, arrestato domenica sera dopo un controllo scattato a Gualdo Tadino, in un parcheggio dove il giovane si trovava a bordo di un’utilitaria e con un atteggiamento piuttosto sospetto.

In carcere

I carabinieri del Nor eugubino hanno visto l’auto con il finestrino abbassato e, apparentemente, senza nessuno a bordo. Invece c’era il 23enne, sdraiato per non farsi notare. Dentro il vano portaoggetti del veicolo c’erano sei dosi di cocaina mentre ben nascosti in uno spazio ricavato sotto la leva del cambio, i militari hanno trovato 35 grammi della stessa sostanza. I soldi li aveva invece addosso: al termine degli accertamenti il 23enne è stato arrestato in flagrante e tradotto nel carcere di Perugia Capanne.