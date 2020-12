Gualdo Tadino lockdown violato per la neve

Il freddo di questi giorni ha convinto molti umbri a rimanere a casa, agevolando così il rispetto delle misure restrittive, ma dove è caduta la neve c’è stato qualcuno che pur di godersi i paesaggi imbiancati ha fatto il furbo.

Gita sulla neve

È accaduto in particolare nel territorio comunale di Gualdo Tadino, in Valsorda, dove in tanti si sono spostati sui rilievi montuosi per una foto o per una giornata all’aria aperta, per una passeggiata a piedi o in bici. Peccato che non si potesse. Si può uscire solo per attività sportiva e comunque nei dintorni della propria abitazione. Di certo non ci si può spostare in macchina.

Intervento dei carabinieri

I forestali sono intervenuti sia lungo la strada, dove non mancavano file di decine di auto parcheggiate, sia direttamente a Valsorda per verificare il rispetto delle normative vigenti in questi giorni. A renderlo noto il sindaco Massimiliano Presciutti, il quale non ha esitato a ricordare come il comune di Gualdo sia tuttora fra i più colpiti da casi Covid e quindi occorre tenere l’attenzione altissima.

Paesaggi innevati a Monteleone di Spoleto (foto)

https://www.umbriaon.it/monteleone-di-spoleto-innevata-per-natale/nggallery/slideshow