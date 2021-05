Gualdo Tadino, quattro giovani finiscono in bilico sulla scarpata

Incidente stradale sabato sera, intorno alle ore 21, in località San Rocco, nel comune di Gualdo Tadino. Un’auto con a bordo quattro ventenni di Fossato di Vico è finita fuori strada. I ragazzi sono rimasti in bilico su una scarpata e intrappolati all’interno del veicolo. Per trarli in salvo – nessuno di loro, spavento a parte, ha riportato conseguenze significative – è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Gaifana, unitamente ai carabinieri di Gualdo Tadino per gli accertamenti del caso volti a determinare la causa del sinistro.

