Incidente stradale nel pomeriggio di sabato a Gualdo Tadino, lungo la strada statale 3 ex Flaminia, nei pressi dell’incrocio con via Lucantoni. L’impatto è stato fra due autovetture ed il bilancio – oltre ai danni – è di tre persone rimaste ferite in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e gli agenti della polizia Locale gualdese per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare la viabilità.

