Gualdo Tadino, supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta

Chiusura degli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità sia per Pasqua che per il lunedì dell’Angelo. Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti: il provvedimento riguarda sia le attività di vicinato che la media/grande distribuzione, compresi i centri commerciali. Escluse le farmacie e le edicole di turno.

La motivazione

Nell’ordinanza si legge che vista «la peculiarità delle giornate di festa, l’apertura degli esercizi commerciali per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari e per tanto causare possibili assembramenti». Per i trasgressori prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro e sospensione dell’attività.