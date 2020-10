Guardea, positivi 4 alunni della primaria

Due classi della scuola primaria ‘Bartolomeo d’Alviano’ di Guardea (Terni) erano finite in isolamento nei giorni scorsi in seguito alla positività di un’insegnante. Ora c’è l’esito dei tamponi – si apprende – effettuati sugli alunni finiti in ‘isolamento fiduciario’. E se da un lato una delle due classe non presenta positività, l’altra sottoposta a test avrebbe fatto emergere quattro casi di Covid fra gli studenti. Un dato che porterà a nuove indagini epidemiologiche da parte della Usl Umbria 2 e provvedimenti in linea con il protocollo. C’è però, a Guardea e sul territorio, apprensione anche per le altre classi non interessate da provvedimenti. Anche in ragione del fatto che l’insegnante risultata per prima positiva, svolge le proprie attività soprattutto nella classe in cui non sono emersi casi, meno nell’altra. Elemento questo che, sul piano epidemiologico e logico, dovrebbe condurre ad accertamenti – visto i contatti fra gli stessi studenti – forse anche nelle altre classi non ancora ‘toccate’ dalla problematica Covid. E che in queste ore vivino con un po’ di ansia la situazione venutasi a creare. A prescindere dai protocolli.

SPECIALE COVID – UMBRIAON