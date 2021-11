Intervento pomeridiano nella giornata di venerdì per i vigili del fuoco di Gubbio. Il 115 si è attivato in zona Baccaresca per un incendio di un capannone adibito a rimessa di presse di fieno, nel territorio comunale eugubino: nessuna persona coinvolta ed intervento in corso da oltre un’ora per lo spegnimento. Sul posto anche una squadra di Gaifana in supporto.

