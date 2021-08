Dalle 10.30 di Ferragosto si tenta di spegnere un incendio in una zona boschiva in località Villamagna, nel comune di Gubbio. Per fortuna non è un’area vasta ma è molto impervia: sul posto il direttore operazioni spegnimento dei vigili del fuoco e una squadra dell’agenzia forestale.

