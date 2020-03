Gubbio, ex calciatore muore con Covid-19

Lutto nell’ambiente calcistico del Gubbio: nella giornata di domenica è morto all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia Vincenzo Pasqua, storico attaccante degli anni ’60. Aveva 76 anni ed era risultato positivo al coronavirus: si tratta della diciassettesima persona deceduta in Umbria con il Covid-19.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Nel cuore dei tifosi

Soprannominato ‘fucilino’, i tifosi lo ricordano con affetto come una delle bocche da fuoco della coppia con Cagnazzo. Ancora presente spesso in città, partecipava con piacere alle partite delle vecchie glorie. A salutarlo, l’ex capitano di quel memorabile Gubbio, Renzo Cenci: «Non riesco a credere a tutto questo – ha scritto – è un altro grande ‘pezzo’ della nostra vita, dei nostri ricordi, della nostra giovinezza, che se ne va. Facciamo di tutto per stare vicini alla sua famiglia». Condoglianze anche dal Gubbio Calcio, in particolare da parte del presidente Sauro Notari.

Viveva a Perugia, le condoglianze dell’amministrazione

«Alla famiglia dell’ex calciatore di molte formazioni umbre, tra queste il Gubbio, voglio esprimere la vicinanza mia personale e di tutta la città di Perugia – ha dichiarato il sindaco Andrea Romizi – oggi più che mai, dobbiamo essere uniti e sentirci parte di una grande comunità. Rispettare le regole e restare a casa, è l’impegno più grande che chiedo, ancora, ad ognuno di voi». Condoglianze anche dall’assessore Pastorelli.