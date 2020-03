Covid Umbria, muore 76enne: 17° decesso

Nella tarda mattinata di lunedì 23 marzo, un uomo di 76 anni è deceduto nella unità di terapia intensiva dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove era stato trasferito dopo il ricovero in malattie infettive, con diagnosi di contagio da coronavirus. Informato della notizia, il commissario dell’azienda ospedaliera Antonio Onnis si è messo in contatto con il sindaco di Perugia, dove l’uomo risiedeva, per invitarlo ad esprimere le condoglianze alla famiglia anche da parte dei sanitari dell’ospedale. Si tratta del diciassettesimo decesso legato al coronavirus in Umbria.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

COVID UMBRIA, TREND IN LIEVE CALO PER I CASI

COVID-19, MUORE DIPENDENTE OSPEDALE TERNI

COVID-19 UMBRIA, I DECESSI SALGONO A TREDICI

VENERDÌ 20 MARZO TRE DECESSI IN UMBRIA PER CORONAVIRUS

MORTE DUE ANZIANE DI CITTÀ DI CASTELLO E MONTECCHIO

MERCOLEDÌ 18 MARZO, DUE DECESSI IN UMBRIA PER COVID-19

MARTEDÌ 17 MARZO IL DECESSO DI UNA 86ENNE ORVIETANA A TERNI

IVANO PESCARI, PRIMO MORTO DI COVID-19 IN UMBRIA