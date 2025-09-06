di Giovanni Cardarello

Finisce in pari, 1-1 il finale, il derby provinciale tra l’ambizioso Gubbio di Di Carlo e il Perugia di Cangelosi. Un pari che, oggettivamente, va stretto ai padroni di casa che reagiscono al gol a freddo di Riccardi, macinano gioco per tutto il corso del match, ma alla fine della fiera non riescono ad andare oltre il gol del pari di Signorini. Ma va detto, per dovere di cronaca, che in due occasioni Bagnolini salva la propria porta su iniziativa di Giunti, ancora una volta il migliore dei biancorossi.

La cronaca – Il Perugia sblocco subito il match con un gol di testa di Riccardi su angolo di Giraudo. All’11’ Gemello salva su Spina lanciato in rete. Al 21’Gemello salva su punizione di Spina. Al 34’ dopo una serie di calci di punizioni sulla trequarti il Gubbio pareggia, senza Signorini di testa su assist di Spina. Al 50’ Di Carlo chiama l’FVS per un contatto in area tra Spina e RIccardi, dopo la consultazione il signor Edoardo Manedo Mazzoni di Prato decide che il fallo non è da rigore. Al 53’ gran tiro di Giunti deviato da Bagnolini. Al 61’ Ogunseye subito pericoloso con un colpo di testa che sfiora il palo. Al 74’ La Mantia sfiora il vantaggio con un tiro da distanza ravvicinata. All’80’ ancora Giunti pericoloso con Bagnolini che para con difficoltà. In pieno recupero infortunio a Riccardi che ha perso i sensi dopo uno scontro nella propria area con il compagno di squadra Torrasi. Il difensore viene soccorso dalla barella ed esce in ambulanza. Le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore ma all’uscita dal campo era cosciente.

Il commento – Come accennato il pari va stretto al Gubbio che gioca meglio, pressa nella metà campo avversaria, vince tutte le seconde palle e produce tanto gioco. Tanto gioco che però le punte e i gli incursori di centrocampo non riescono a trasformare in rete. Il Perugia, dal canto suo, si presenta con Megelaitis esterno difensivo di destra, Joselito in regia e Kanoute centravanti di manovra e a parte il gol a freddo e le iniziative personali di Ogunseye e Giunti non riesce a produrre molto. C’è ancora tanto da lavorare e soprattutto da assestare sia a livello tecnico che tattico.

Il tabellino e le pagelle di Gubbio-Perugia

Gubbio: Bagnolini 6,5; Fazzi 6, Signorini 6,5, Di Bitonto 6 (75’ Bruscagin sv); Zallu 6, Djankpata 6,5 (75’ Niang sv), Carraro 7 (84’ Baroncelli sv), Podda 6; Spina 7,5 (72’ Ghirardello sv), Saper 6,5; Tommasini 5,5 (72’ La Mantia sv). Allenatore: Di Carlo Domenico 6,5

Perugia: Gemello 5,5; Megelaitis 6, Riccardi 6,5 (93’ Angella sv), Dell’Orco 6, Giraudo 6; Giunti 7, Joselito 5 (64’Torrasi 6), Tumbarello 5,5 (60’ Broh 6); Manzari 6, Kanoute 5,5, Bacchin 5 (60’ Ogunseye 6). Allenatore: Vincenzo Cangelosi 5,5

Reti: 3′ Riccardi, 34′ Signorini

Ammoniti: Tomassini, Bacchin, Giraudo

Espulsi:

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Assistenti: Manuel Cavalli di Bergamo e Vincenzo Russo di Nichelino.

Quarto uomo: Mario Picardi di Viareggio

FVS: Simone Iuliano di Siena