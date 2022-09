Incidente stradale senza gravi conseguenze nella prima serata di sabato in zona Branca, lungo la nuova variante nel territorio comunale di Gubbio. L’impatto ha coinvolto un’auto ed il conducente è rimasto ferito in modo non serio. Sul posto gli operatori sanitari del 118 per i soccorsi, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la polizia Locale per la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su