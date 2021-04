Gubbio sconfitto di misura dall’Imolese

Speranze playoff appese ad un filo per il Gubbio. I rossoblù perdono di misura in Emilia-Romagna contro l’Imolese: a decidere l’incontro è una marcatura di Provenzano a metà primo tempo. Si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per i rossoblù, crollati nell’ultimo mese di campionato. In classifica i ragazzi di Vincenzo Torrente restano a quota 45 punti, a meno 3 dall’ultimo posto utile occupato dal Mantova (in svantaggio negli scontri diretti). Nel prossimo weekend chiusura al ‘Barbetti’ contro il Fano, con ogni probabilità l’ultimo match dell’annata 2020-2021 per Signorini e compagni.

