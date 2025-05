Guidare un’auto senza copertura assicurativa e gravata da fermo amministrativo fiscale. Per di più con una patente scaduta nell’estate 2007: protagonista della vicenda una 57enne italiana, bloccata dalla polizia di Stato di Perugia nella zona di San Sisto.

La donna, con a carico precedenti di polizia, è stata sorpresa dagli agenti di polizia durante un controllo. Una volta conclusi gli accertamenti, alla 57enne sono state contestate un bel po’ di violazioni al codice della strada: in tutto per lei c’è una sanzione complessiva per oltre 3.400 mila euro. Più il ritiro del documento di circolazione dell’auto ed il sequestro amministrativo.