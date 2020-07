Si finge medico anti covid per evitare controllo: arrestato

I carabinieri del Norm lo hanno fermato a Civita Castellana, nel viterbese, e lui – evidentemente per sfuggire al controllo – gli ha risposto che era diretto di tutta fretta in Umbria perché era un medico dell’ospedale di Monterotondo impegnato sul fronte covid-19. Motivo? Doveva andare a curare un collega in crisi respiratoria per un sospetto caso di coronavirus. Tutto falso: era un 55enne operaio di Calvi pregiudicato e che tra l’altro stava guidando senza patente e a bordo di un’auto priva di assicurazione.

Il controllo e le conseguenze

L’uomo era al volante con un camice verde – come riporta ontuscia.it – per rendersi più credibile. Immediata la perquisizione dei militari che, in poco tempo, ne hanno trovato un altro legato ad una diversa struttura sanitaria. A questo punto è stato condotto in caserma e denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale su identità o qualità personali e dichiarato in arresto per ricettazione di materiale appartenente alla Usl.