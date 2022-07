Ha palloncino impigliato in bocca: il particolare salvataggio di un pesce rosso

Un palloncino impigliato in bocca, un grande problema da risolvere. Alla fine tutto è andato nel migliore dei modi: lunedì a Perugia è andato in atto un particolare salvataggio di animale, legato ad un pesce rosso presente in una delle fontane di piazza Italia. L’intervento congiunto di Comune, Regione ed un veterinario ha consentito di ‘liberarlo’.

Ad effettuare l’intervento sono stati il medico veterinario Barbara Marconi, due tecnici del centro ittiogenico del Trasimeno della Regione dell’Umbria e Pietro Spatafora, tecnico del Comune addetto alla cura delle fontane. La situazione era nota da tempo e da tre settimane era stato organizzato il servizio di cattura: lunedì la missione è stata compiuta con il pesce che è stato curato e liberato in perfetta salute.

Il Comune lancia un appello affinché «non vengano più gettati oggetti all’interno delle fontane comunali, non soltanto per ragioni di igiene e decoro, ma soprattutto per non provocare potenziali danni, come avvenuto nel caso di specie, agli animali presenti nelle vasche».