Narni: hai il reddito di cittadinanza? Curi verde e decoro urbano

Manutenzione ordinaria del verde e cura del decoro urbano: dovranno rimboccarsi le maniche e occuparsi di questi compiti i percettori del reddito di cittadinanza residenti a Narni, convocati nei giorni scorsi dal Comune. Dopo aver seguito dei corsi di formazione professionalizzanti nei rispettivi settori di impiego, saranno impiegati in particolare nel taglio di erba e siepi, della manutenzione di parchi e giardini e in altre attività similari.

Miglioramento del territorio

A darne l’annuncio è il consigliere comunale M5s Luca Tramini. «Parliamo di raccolta di rifiuti abbandonati nelle aree verdi – spiega -, pulizia e manutenzione ordinaria delle strade cittadine e di campagna, verniciatura e migliorie degli arredi urbani comprese le aree giochi. Finalmente verrà restituita la dignità del lavoro a quelle persone che da subito si erano messe a disposizione della comunità. La tutela dell’ambiente e del territorio, nonché la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici aperti, contribuiranno al senso di appartenenza alla comunità locale e al miglioramento del territorio comunale da parte della popolazione residente e non».

Sei squadre e incontri periodici

Come spiega Tramini saranno così formate un massimo di sei squadre, già chiamate per la riunione iniziale con il responsabile dell’area. L’incontro servirà ad illustrare le attività e a suddividere compiti e ruoli secondo le particolari inclinazioni di ciascuno. Inoltre si terranno degli incontri periodici che serviranno a organizzare le attività e al coordinamento con gli operai impiegati del comune. Lo svolgimento del servizio è previsto dal lunedì al sabato, con possibilità, nel rispetto del computo totale delle ore, di impiego anche la domenica in occasione di eventi e manifestazioni. «Un’opportunità – conclude Tramini – che farà del bene e ridarà dignità ai percettori che inizieranno a lavorare ed alla nostra città».