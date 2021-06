«Hanno distrutto la giostra per bimbi disabili a Foligno»

Al Parco Canapè nel 2017 nera stata installata una giostrina utilizzabile anche da persone in carrozzina. Una iniziativa a carattere inclusivo, fortemente voluta dall’associazione Oasi. Sono proprio loro, ora, a denunciare che quella giostra è stata vandalizzata ed è inutilizzabile.

La denuncia

«Faccio parte della grande famiglia dell’Oasi Clown – scrive Sandro Santegidi sul gruppo ‘Foligno senza censura’ – regaliamo sorrisi in pediatria ai piccoli pazienti e ogni anno ci impegniamo per regalare qualcosa di materiale a chi purtroppo è meno fortunato di noi per rendere la loro vita più felice. Una cosa di cui andavamo fieri era una piccola giostra nel parco dei Canapè adibita ai bambini con carrozzina; vederla oggi in queste condizioni mi fa male al cuore; quel cuore che ci abbiamo messo perché un sogno diventasse realtà».

Cattiveria, ignoranza, egoismo

«La stima, il rispetto, l’educazione, l’amicizia, l’altruismo – conclude Santegidi con amarezza – sono valori che intrecciano la stessa catena… una catena che dovrebbe sostenere e fortificare il mondo e le sue fondamenta. Ma non è così. Purtroppo puntualmente ogni giorno viene consumata dall’acido della cattiveria, dall’ignoranza ed dall’egoismo, per poi fondersi sulle rovine di chi sa amare solo se stesso, ma non per questo noi ci arrendiamo e rispondiamo a queste persone con un sorriso».