Heading crea competenze e lavoro

Dalle parole ai fatti. La pandemia non ha fermato la Heading Srl di Terni che, anche negli ultimi mesi, ha continuato a formare figure professionali molto richieste dal mercato del lavoro.

A giudicare dai risultati, le partnership tra Heading ed altre importanti realtà del territorio nazionale hanno avuto pieno successo, tanto che attraverso le più note agenzie per il lavoro nazionali, sono stati selezionati oltre 300 giovani, provenienti da tutta Italia, che hanno seguito un percorso formativo professionalizzante che ha previsto una formazione teorica e pratica presso Heading. Una strada di successo che ha portato già a numerose assunzioni nelle società operanti nell’ambito della distribuzione elettrica: si conferma così la forte richiesta di figure specializzate da parte di un mercato, quello della distribuzione elettrica e delle telecomunicazioni, in costante ascesa.

Il percorso formativo è caratterizzato da giornate di addestramento tecnico-pratico in grado di offrire ai corsisti gli strumenti necessari per imporsi nel mercato del lavoro di riferimento. Ciò grazie al centro di addestramento di cui la Heading dispone, in via Bartocci 18 a Terni e che si estende su oltre 7 mila metri quadrati di superficie attrezzata.

Le sinergie attivate proseguiranno con attività cicliche che, stando ai numeri, conducono alla piena occupazione delle persone formate grazie a competenze altamente specializzanti e immediatamente spendibili su un mercato che richiede figure pronte e – grazie agli strumenti della Heading – già addestrate ‘sul campo’. Va proprio in questo senso l’Accademia delle reti elettriche – Alta Tensione basata su un mese di formazione incentrata sulle operazioni di manutenzione e sviluppo di linee ad alta tensione, sia aeree che interrate: ulteriore strumento tangibile, concreto, per offrire alle aziende del settore ciò di cui hanno realmente bisogno.

Heading da anni sensibilizza il territorio umbro coinvolgendo giovani in cerca di occupazione in circuiti di interazione reciproca fra il mondo della formazione e delle imprese, sviluppando conoscenze facilmente spendibili sul mercato del lavoro.

