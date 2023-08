Hotel Supramonte in concerto a Terni nel nome di Fabrizio De Andrè

Gli Hotel Supramonte – band triibuto a Fabrizio De Andrè tornano a suonare in Umbria e lo fanno con un concerto in programma a Terni, presso l’anfiteatro romano, il giorno lunedì 7 agosto alle ore 21. Le prevendite sono disponibili presso New Sinfony (Galleria del Corso, Terni) e su www.ticketitalia.com.

La band

Gli Hotel Supramonte nascono nel 2013 e si affermano velocemente come una delle formazioni più accreditate nella diffusione dell’opera ‘faberiana’, anche in virtù dei tanti concerti che si susseguono in un crescendo di piazze sempre più grandi. Il riconoscimento ufficiale da parte della Fondazione De Andrè è il suggello dei primi anni di intensa e rigorosa attività musicale

La band, dopo aver calcato i palchi estivi di mezza Italia, ha intrapreso poi la strada dei teatri: luogo elettivo per la musica di Fabrizio De Andrè, un ambiente raccolto e maggiormente adatto a creare atmosfere intime ed intense. Gli Hotel Supramonte sono Luca Cionco (voce, chitarra), Antonello Pacioni (chitarra classica e acustica, bouzouki, mandolino), Alessandro Errichetti (chitarra elettrica e acustica, mandolino), Simone Temporali (tastiere, cori), Serena Di Meo (violino, cori), Alessandro Famiani (fisarmonica), Roberto Vittori (fiati, percussioni), Glauco Fantini (basso, cori), Edoardo Fabbretti (batteria, percussioni), Giorgia Zaccagni (voce).