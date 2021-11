I ‘carristi’ ternani festeggiano i 60 anni della sezione

I 60 anni sono un’età ideale per regalarsi una bella festa per incontrarsi con ‘vecchi’ soldati appartenenti al Corpo dei carristi. Sabato 30 ottobre è stato celebrato in Terni il 60° anniversario della costituzione della sezione ternana della specialità. Una giornata per ritrovarsi fra soldati, sottufficiali, ufficiali e perfino con il generale, Bruno Iannaccone. Organizzatori dell’iniziativa Gianni Troiani e Lorenzo Manni, che hanno proposto un programma comprendente la visita al museo delle armi, la prima dopo la pandemia.

Una bella giornata

«Un grazie al comandante, al suo vice e agli accompagnatori per l’accoglienza e la disponibilità offerta»: così si è espresso il presidente dei carristi di Terni, Lorenzo Manni. È seguita la visita alla cascata delle Marmore e poi tutti al ristorante Trappacchiella in un ambiente accogliente. Apprezzamenti sono stati espressi dal generale Iannaccone alla sezione di Terni che per l’occasione aveva preparato cartoline con annullo postale per tutti i presenti.

I ricordi e il prossimo appuntamento

La giornata ha consentito di rievocare sentimenti, memorie del periodo in cui si è avuto il privilegio di portare il fazzolettone rosso-blu proprio dei carristi e si sono ricordati carri: M47, M60 e Leopard e luoghi come Lecce (caserme Trizio, Nacci e Pico), Caserta, Persano, Civitavecchia, Pordenone. I presenti – Bruno Iannaccone, Roberto Polini, Lorenzo Manni, Giocondo Talamonti, Gianni Troiani, Alberto Liurni, Gianfranco Neri, Giorgio Chiocci, Sergio Pannunzi, Giampiero Ricciutelli – si sono già dati appuntamento per il prossimo anno.