I docenti dell’IC di Narni Scalo chiudono l’anno con una serata conviviale

Cena di fine anno scolastico, giovedì 20 giugno in un noto locale di Montecastrilli, dei docenti dall’istituto comprensivo di Narni Scalo. All’incontro conviviale, organizzato alla perfezione dalla vicepreside Paola Arcangeli, ha partecipato anche la dottoressa Sandra Catozzi, preside dall’istituto. «È stato un anno faticoso – riporta una nota dei docenti – ma denso di emozioni positive per tutte le componenti di questa grande famiglia». Ora l’ultima riunione collegiale di fine giugno e poi a settembre si riprenderà l’attività, «nel tentativo di offrire un piccolo contributo per creare, in prospettiva, i cittadini di un mondo migliore».

