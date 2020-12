I grafici parlano chiaro: «Ecco perché non possiamo sbagliare»

Mentre ci si chiede come sarà il 2021, Luca Gammaitoni, professore di Statistica che in quest’anno è stato un punto di riferimento per l’interpretazione della messe di dati che arrivavano dal dipartimento protezione civile e dall’istituto superiore di sanità, nell’ultimo giorno dell’anno pubblica un post che suona quasi come un appello. Come sarà il 2021 dipende solo e soltanto da noi.

A che punto è l’epidemia in Umbria?

«Mentre contiamo le ore e anche i minuti che mancano alla fine di questo anno terribile e vorremmo festeggiarne la chiusura, non possiamo ignorare che la situazione attuale desta qualche preoccupazione», scrive Gammaitoni sul suo profilo postando un grafico eloquente di come è+ la situazione, di come sarebbe potuta essere se non ci fosse stata la riapertura prenatalizia e di come rischia di essere se continueremo a fare di testa nostra.

I grafici

«Nella figura in alto il numero di nuovi positivi ogni giorno e in basso il numero totale degli attualmente positivi. Sopra questa, sono tracciate a mano tre curve: quella rossa indica la nostra attuale traiettoria (preoccupante) che segnala una ripresa dell’epidemia dovuta a contagi che si sono verificati almeno nei 10 giorni prima di Natale. La curva blu, che avrebbe rappresentato il naturale decorso dell’epidemia, se non avessimo mutato le nostre abitudini prima di Natale e la curva verde che illustra come potrebbe evolvere se il lockdown fatto dal governo il 24 avrà gli effetti sperati e noi ci siamo comportati responsabilmente nei giorni trascorsi e da venire.

Siamo noi a decidere

«La scelta oggi tocca a noi – conclude Gammaitoni – ed è tra la curva rossa (assembramenti questa notte e abbandono delle precauzioni) e la curva verde (niente assembramenti e mantenimento delle precauzioni). Questa notte, se vogliamo veramente chiudere questo difficile anno, pensiamoci»