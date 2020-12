Addio 2020, i fatti più rappresentativi dell’anno secondo voi

Un anno particolarissimo, apparentemente monopolizzato dal coronavirus, che invece ha visto tanti altri eventi, anche piccoli secondo certi punti di vista, ma che hanno coinvolto emotivamente i nostri lettori in modo a volte sorprendente. Scopriamo così, con sorpresa (ma nemmeno tanta) che non sono tanto i grandi fatti di attualità a coinvolgere la platea di umbriaOn, ma le piccole storie di dolore e successo, situazioni in cui immedesimarsi. La vicinanza con le persone e il racconto della vita di tutti i giorni, nei suoi slanci e nelle sue miserie, è quello che contraddistingue il nostro giornale, da sempre vicino ai cittadini più che alle ‘stanze del potere’. L’analisi dei clic (che non mentono mai) restituisce proprio questa ideale linea editoriale.

Quello che segue non è una classifica né una scelta redazionale ma semplicemente un ‘affresco’ dell”anno che si sta concludendo, con articoli scelti dalla nostra redazione fra quelli che, mese per mese, hanno avuto più letture. Quindi, la selezione l’avete fatta innanzitutto voi. Questo è stato anche il vostro anno.

Auguri!

