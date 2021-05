I Måneskin vincono l’Eurovision con ‘Zitti e Buoni’

di Simona Panzolini

Dopo Sanremo i Måneskin vincono la 65 esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con 524 voti, esibendosi con il brano ‘Zitti e Buoni’, al secondo posto Francia e al terzo Svizzera. La band romana era quarta dopo i voti delle giurie di qualità dei 39 paesi votanti ma grazie ai voti del pubblico da casa, non italiano come stabilisce il regolamento della competizione, ha conquistato il televoto battendo lo svizzero Gjon’s Tears.

LA VITTORIA AL FESTIVAL DI SANREMO

Il trionfo

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono riusciti, dopo 31 anni, nell’impresa storica di riconquistare l’Eurovision. Sono i terzi artisti italiani a vincere la competizione dopo Gigliola Cinguetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. Il brano ‘Zitti e Buoni’ guadagna anche il premio della giuria come miglior testo. Sul palco sono strepitosi, conquistano tutti, e durante l’esibizione finale nella quale hanno cantato il brano in versione originale compreso di parolacce che erano state censurate come da regolamento, Damiano urla: ‘Rock and Roll never dies’, il rock and rock non morirà mai. L’ Eurovision Song Contest 2021 si è tenuta all’Ahoy Arena a Rotterdam, nei Paesi Bassi, e nel 2022, grazie alla vittoria dei Måneskin tornerà in Italia all’Arena di Verona.