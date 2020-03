«I ternani stanno dimostrandosi maturi»

di Marco Celestino Cecconi

Coordinatore comunale Fratelli d’Italia – Terni

Come coordinamento comunale di Terni di Fratelli d’Italia, vogliamo esprimere il più convinto e profondo apprezzamento per la grande prova di sé che la nostra comunità sta offrendo in questi giorni: una prova di straordinario senso civico, alto senso di responsabilità, rispetto delle regole.

I dati che abbiamo acquisito da parte della polizia Locale della città e delle diverse forze dell’ordine ci consegnano un quadro davvero esemplare. A fronte delle migliaia di controlli eseguiti sull’intero territorio, infatti, le contravvenzioni restano da giorni e giorni nettamente al di sotto delle cento unità, mentre in tutti gli altri casi è risultata più che valida la giustificazione autocertificata dai ternani chiamati a spiegare il motivo del loro essere fuori-casa: più che valida e corrispondente al vero, così come è emerso da tutti i controlli incrociati condotti.

In un momento così duro per tutti – e per alcuni ancora di più – il nostro grazie più sincero va alle famiglie che restano in casa, alle persone obbligate alla quarantena che ne rispettano scrupolosamente le prescrizioni, ai tanti che (con discrezione e in anonimato) si adoperano per essere d’aiuto a chi ha bisogno di una mano (anziani, vicini di casa in difficoltà), alle imprese e ai lavoratori della nostra città costretti allo stop. Il nostro grazie più sincero ai singoli e all’intera collettività. Alle forze dell’ordine tutte. Ai camici di ogni colore, impegnati in prima linea all’ospedale: le cui istanze condividiamo per intero, ad iniziare da quella richiesta sacrosanta di maggiori garanzie – dispositivi di sicurezza, tamponi periodici per tutto il personale – che da tempo essi stessi hanno autonomamente avanzato. Senza nessun bisogno che politica e partiti provino a metterci il cappello.