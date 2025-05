‘Dopo il voto: le città umbre tra cambiamento e continuità’. Questo il titolo della tramissione ‘Nero du Bianco’, condotta dal giornalista Laurent De Bai, in onda mercoledì 28 maggio alle ore 20.45 su Umbria Più (canale 15 del digitale terrestre). Le elezioni comunali 2025 hanno prodotto risultati che stanno ridisegnando il panorama politico locale. Il Partito Democratico, con i suoi alleati, ha ottenuto vittorie significative a Genova e Ravenna, mentre a Taranto e Matera si prospettano ballottaggi. Risultato in chiaroscuro, invece, per il centrodestra. Ospiti in studio, con il giornalista Alberto Giovagnoni (Micropolis), i tre sindaci neo eletti in Umbria: Walter Stoppini (Assisi), Rinaldo Mancini (Monte Santa Maria Tiberina) e Avio Proietti Scorsoni (Amelia).