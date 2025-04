Nell’ambito del ‘Progetto Icaro’, gli agenti della polizia Stradale di Terni hanno organizzato degli incontri con gli studenti del liceo ‘Gandhi’ di Narni Scalo. Icaro è un progetto di educazione stradale rivolto ai giovani delle scuole che ha l’obiettivo di diffondere, con programmi diversi in base alle fasce d’età, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale.

I ragazzi, con le indicazioni dei poliziotti, hanno utilizzato i visori virtuali per immergersi in diversi scenari che possono accadere sulla strada. Attraverso le simulazioni, sono stati mostrati diversi punti di vista per lo stesso scenario di rischio stradale: ad esempio un pedone che attraversa e poi un automobilista, ma anche la distrazione o lo stato di alterazione psicofisica visto dall’automobilista.

LE FOTO