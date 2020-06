Comune Terni saluta dirigente Manciucca

di S.F.

C’è chi è pronto – senza approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 non si muove nulla – ad entrare a palazzo Spada e chi ne esce dopo decenni di servizio. Nuovi cambiamenti nei quadri dirigenziali del Comune di Terni: l’architetto Mauro Manciucca ha raggiunto l’ambito traguardo del pensionamento – senza aver ‘consumato’ oltre 200 giorni di ferie – e lascia così il doppio incarico di reggenza temporanea della direzione ambiente e della pianificazione territoriale-edilizia privata. Ci sarebbero già i sostituti, vale a dire Paolo Grigioni e Claudio Bedini, ma per ora si procede giocoforza con un ricambio ‘interno’ in attesa del completamento della procedura.

PIANIFICAZIONE-EDILIZIA PRIVATA, BEDINI VINCE IL CONCORSO

PAOLO GRIGIONI NUOVO DIRIGENTE ALL’AMBIENTE

Saluti ai tempi del covid

Manciucca giunge alla quiescenza dopo 38 anni da dipendente del Comune: dall’ingresso in pianta stabile nel maggio del 1982 – da geometra al servizio manutenzione strade – fino alla svolta dirigenziale dell’ultimo, travagliato periodo per l’amministrazione. Di mezzo attività legate alla Protezione civile, elezioni, Coc, infrastrutture, lavori pubblici (spicca il collegamento viario Gabelletta-Maratta) e commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui era presidente: servirà nominare un sostituto anche su questo fronte. Persona stimata, collaborativa e che non ha mai avuto particolari problemi nel corso degli anni. Di certo è un’uscita di rilievo per palazzo Spada. Nessuna cerimonia al ‘Pentagono’ a causa del covid-19.