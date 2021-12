Il Covid torna a bussare in casa Sir: Rychicky positivo prima di Civitanova

Sappiamo tutti come è andato a finire il campionato in cui è esploso il Covid: un incubo per la Sir che anche in questa stagione, alla vigilia di due partite importanti – mercoledì in Champions contro Cannes e poi domenica con i rivali di sempre della Lube – perde uno dei giocatori più in forma: lo schiacciatore Kamil Rychlicki, risultato positivo al Covid.

Lo schiacciatore è asintomatico

Il giocatore – informa la Sir in una nota – è asintomatico ed è stato immediatamente posto, come da protocollo, in isolamento fiduciario. Tutto il resto dei risultati dei tamponi molecolari pervenuti pochi minuti fa, ha dato esito negativo.

Contagio avvenuto a Piacenza?

Rychlicki insieme alla Sir Volley Perugia ha affrontato domenica scorsa al PalaBarton il Monza, superato 3-1, ma inevitabilmente il pensiero va alla precedente sfida contro Piacenza, squadra nella quale è stato poi individuato un focolaio, che ha interessato anche il tecnico Bernardi, ex Perugia e ora a Piacenza. Abbiamo imparato fin dalle prime settimane di questa terribile pandemia che i contagi possono anche non essere intercettati subito dai tamponi, manifestandosi il virus nel giro di una paio di settimane. Ecco perché in una prima fase venivano messi in isolamento tutti i contatti. Poi è stato approvato un protocollo che ha consentito la ripartenza degli sport di squadra. Protocollo che, però, talvolta presenta delle falle. La speranza è che la catena dei contagi venga presto interrotta, per non compromettere il regolare svolgimento della stagione.