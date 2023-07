Il film ‘Amici per caso’ è finito e saluta Terni: «Peccato il poco interesse del Comune»

Condividi questo articolo su

















di Francesca Torricelli

«Terni è un set a cielo aperto. Una città che si presta molto a livello cinematografico, tanto che è la seconda volta che la scelgo per girare un mio film, peccato quello che è successo giovedì mattina». Stanno terminando in questi giorni a Terni le riprese del film ‘Amici per caso’ e Max Nardari, sceneggiatore e regista, giovedì mattina aveva prenotato una sala nella Biblioteca comunale di Terni per una grande conferenza stampa di chiusura. «Mi aspettavo un grande evento organizzato da Terni, dato che abbiamo portato in città nomi internazionali come Daniel McVicar, che ha recitato molti anni in Beautiful e Jean-Michel Byron, ex-frontman dei Toto. Ma anche attori italiani già conosciuti al grande schermo e altri che stanno ‘esplodendo’ in questi anni, come Rocco Fasano, l’umbra Giulia Schiavo, Filippo Contri, Mirko Frezza, Filippo Tirabassi, Marina Suma e Beatrice Bruschi. Ci aspettavamo che il nuovo sindaco e la nuova giunta avrebbero organizzato con noi una bella mattinata di condivisione, mentre invece siamo arrivati in biblioteca e non c’era nessuno, i giornalisti non erano stati nemmeno invitati. Siamo stati un po’ e poi ce ne siamo tornati in albergo. Ho contattato personalmente alcuni giornalisti che in questi anni ho avuto modo di conoscere e insieme abbiamo scambiato qualche parola sul film. Peccato, un’occasione persa».

LE FOTO