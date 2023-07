In Umbria tre donne alla guida dei Gruppi Giovani di Ance

Brigitta Santini, Ilaria Vannicelli e Agnese Trincia: saranno tre imprenditrici a guidare i gruppi giovani imprenditori di Ance Umbria, Ance Perugia e Ance Terni alle cui attività partecipano oltre 50 imprenditori, con meno di 40 anni, ma già impegnati in azienda. Le votazioni si sono svolte a Perugia, nella sede di Ance Umbria, l’Associazione regionale dei costruttori edili aderente a Confindustria.

I tre nuovi presidenti

Brigitta Santini (Seprim dell’Ingegner Santini Giuseppe S.a.s.), presidente del Gruppo Giovani Ance Umbria, nel ringraziare i colleghi, ha sottolineato la crescente «presenza femminile in un settore, quello delle costruzioni, tradizionalmente occupato soprattutto da uomini» e ha ribadito «il ruolo fondamentale dell’associazione e della collaborazione tra le imprese per le sfide innovative all’orizzonte». In tal senso, ha auspicato che «il gruppo possa affermarsi come un ambiente dinamico, attivo e stimolante, nel quale agire in maniera unita e coesa, e che si possa realizzare un costante scambio di idee, che saranno poi riportate nell’assemblea senior di Ance Umbria e al consiglio nazionale dei Giovani Ance». Ilaria Vannicelli (Edilmonte Vannicelli S.r.l.), presidente del Gruppo Giovani Ance Perugia, ha tenuto ad evidenziare come «l’obiettivo principale del Gruppo è creare un movimento nel quale i giovani imprenditori possano conoscersi, scambiarsi idee e crescere insieme. A tal fine non mancherà occasione per organizzare visite aziendali, eventi e viaggi». Agnese Trincia (Resco S.r.l.), presidente del Gruppo Giovani Ance Terni e vicepresidente del Gruppo Ance Umbria, ringraziando per la fiducia espressa dai colleghi ha inteso rimarcare come «nel corso del mio mandato massimo impegno sarà rivolto nel creare momenti di condivisione di idee, esperienze ed approfondimento su temi economici tecnici e sociali dell’industria delle costruzioni con particolare riferimento, come si addice ad un gruppo di giovani imprenditori, a quelli più innovativi».

I consigli direttivi

Contestualmente all’elezione dei presidenti sono stati eletti anche i componenti dei consigli direttivi. Nel Gruppo Giovani di Ance Umbria sono stati eletti: Chiara Agneloni, Cristiano Giovannoli, Gregorio Gustinelli, Caterina Introppico, Anna Nugnes, Mattia Spaccia, Giulia Vitali, Eleonora Granati, Maria Francesca Pallotta, Giovanna Pallotta e Luca Quagliozzi; per il Gruppo Giovani Ance Perugia: Ubaldo Baldelli, Eleonora Fucci, Giacomo Giglioni, Cristiano Giovannoli, Gregorio Gustinelli, Caterina Introppico, Anna Nugnes, Silvia Settembre, Elena Vitali; per il Gruppo Giovani di Ance Terni: Eleonora Granati, Marco Meriziola, Maria Francesca Pallotta, Giovanna Pallotta, Matteo Ponteggia, Luca Quagliozzi e Lorenzo Raggi. Da tutti un ringraziamento «ai presidenti uscenti, Eleonora Angelelli per Ance Umbria, Chiara Agneloni per Ance Perugia e Fabrizio Castellani per Ance Terni, che hanno guidato i rispettivi gruppi in questi ultimi anni contraddistinti dalle tante difficoltà legate alla pandemia».