Vola, in tutti i sensi, negli States il nome del Frantoio Bartolini di Arrone. In questi giorni – il 24 giugno per la precisione – Ulderico Bartolini e Tiziana Posati, con i migliori prodotti dello storico oleificio arronese, hanno preso parte all’Italfoods di San Francisco, ottenendo consenti e grandi riscontri.

«Siamo di fronte ad una città talmente evoluta rispetto alle nostre – racconta Ulderico Bartolini – che è possibile prenotare auto con guida autonoma che ti raggiungono in qualsiasi posto ti trovi e ti conducono dove desideri. Ecco, in questo contesto mi sento di affermare una volta di più che ci sono cose, invece, inimitabili e che tutti ci invidiano: l’agroalimentare italiano. Perché il ‘made in Italy’ nessuno è riuscito ancora a copiarlo, e per fortuna, perché racchiude storie centenarie, culture, ambienti che pochi altri possono vantare. Ed ogni regione italiana, ogni territorio ha le sue meraviglie, anche agroalimentari. Questo è il nostro vero tesoro e come Bartolini, siamo stati orgogliosi di rappresentarlo».

Ora è già tempo di volare a New York, dove dal 29 giugno al 1° luglio il Frantoio Bartolini sarà al Summer Fancy Food: «Altra straordinaria esperienza – prosegue Ulderico Bartolini – dove siamo già stati, così come a San Francisco, e che ci proietta in una dimensione mondiale. Senza perdere nulla delle nostre peculiarità, che sono veramente di livello internazionale». I tesori ‘di casa’ che si danno per scontati, a volte, sono celebrati e invidiati non appena varchiamo i confini nazionali. Ed è bene ricordarlo.

LE FOTO