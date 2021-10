Il ‘giallo’ di Guarducci: chi ha rotto le uova a Eurochocolate?

Come da tradizione, in occasione della conferenza stampa di chiusura di Eurochocolate, viene lanciato lo slogan dell’edizione successiva. E così, in vista dell’edizione primaverile (o – meglio – pasquale: 24-27 marzo 2022, stavolta a Perugia) della manifestazione, il genio di Eugenio Guarducci ha partorito un giallo in piena regola, con 800 uova posizionate sulla scalinata di Palazzo Priori, la metà delle quali è stata misteriosamente distrutta. Si parlava di un piccione o forse di una manovra maldestra.

Fra gioco e provocazione

La sensazione è che sia stato tutto architettato ad arte. O che magari, in puro stile guarducciano, si sia colta l’occasione di un errore per far parlare ulteriormente della manifestazione. Nella breve nota con cui è stato diffuso il video (che vi proponiamo in basso), è stato sottolineato che le 800 uova sono state realizzate utilizzando materie prime scadute. Conoscendo il personaggio, non è escluso ci fosse anche un riferimento polemico a qualcuno che – da Palazzo dei Priori – gli ha rotto… le uova. La ‘colpa’ del giallo è stata data al regista Alfred HitCHOCK, tanto per non perdere il gusto per i giochi di parole.

Il video su Facebook

A Bastia anche nel 2022?

L’edizione di Marzo di Eurochocolate sarà quindi seguita, nei tre week end successivi, dal mantenimento nel centro storico di Perugia del “tema cioccolato” e, in particolare, di un’elegante postazione temporanea dove verranno prodotte uova di cioccolato con la possibilità, per pubblico, di personalizzare le proprie sorprese. Intanto però, anche alla luce delle ‘uova rotte’, emergono dubbi sul prossimo ottobre, visto che – dati alla mano – Guarducci ha constatato come, seppur con un decimo dei visitatori, l’incasso medio e più che raddoppiato. In un contesto del genere, ci sono meno problemi e si bada più al sodo: vendere.

«Per quanto riguarda le decisioni relative alla scelta del format che caratterizzerà invece l’edizione di Ottobre 2022, in programma dal 14 al 23 Ottobre – conclude Guarducci – dovremo attendere alcune settimane durante le quali ci confronteremo in primis con le istituzioni locali e quindi con le aziende e gli sponsor presenti in questa edizione appena conclusa a Umbriafiere. Un’edizione che ha fatto registrare un indiscutibile apprezzamento da parte del pubblico premiando non solo la nostra coraggiosa scelta, ma anche continuando a garantire ai comprensori turistici limitrofi una straordinaria ricaduta economica».