Il giro della Giordania sull’Olandesina: il ‘trio’ ternano non si ferma

Nuova avventura sulle due ruote per Massimiliano Natali, Umberto Boccioli e Riccardo Ippoliti, i tre trentenni ternani di ‘Olandesina in the sky’, un gruppo che si diverte a pedalare – nonostante la fatica – sulle strade d’Italia, d’Europa e del mondo con una bici da passeggio, dunque rigorosamente senza marce.

Il viaggio

I tre amici sono partiti il 23 luglio da Amman, in Giordania, con l’intenzione di attraversare in una settimana tutto l’entroterra Giordano, dai canyon fino a 400 metri sotto il livello del mare a montagne alte fino a 1.700 metri. «Abbiamo stimato un tragitto complessivo di 510 chilometri fino a Petra – spiegano i tre viaggiatori -, passando per karak e poi ritorno dal mar Morto e scalata del monte Nebo. Per ora abbiamo percorso i 260 chilometri. I più tosti». Difficoltà nel viaggio, incontri e bellezze del posto vengono documentati passo dopo passo – o meglio pedalata dopo pedalata – sui profili social di ‘Olandesina in the sky’. «Perché lo facciamo?» rispondono Massimiano, Umberto e Riccardo parlando di cosa li spinge ad affontare simili fatiche. «Sono dieci anni che pedaliamo, ma non lo abbiamo ben capito. Forse perche questo modo unico di viaggiare ci lega l’uno all’altro in maniera unica. Condividere qualcosa che è solo nostro». Ora tutte le energie sono concentrate su questo viaggio. «Speriamo di riuscire ad essere di nuovo ad Amman il 30 luglio. Altrimenti – concludono scherzando – resteremo in Giordania…».