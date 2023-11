‘Il Grottino’ di Gualdo Cattaneo nella Guida Michelin: il «grazie» dei titolari

La scommessa imprenditoriale di Raffaele e Giorgiana, partita nel luglio 2020 con l’inaugurazione dell’hosteria ‘Il Grottino’ nel centro storico di Gualdo Cattaneo, oggi ottiene un riconoscimento prestigioso entrando a pieno titolo nella Guida Michelin. «Tra le morbide valli che si aprono intorno all’antico borgo medievale di Gualdo Cattaneo – riporta la prestigiosa guida -, a poca distanza da Foligno, ‘Il Grottino’ è un palazzetto del gusto, meta ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza autentica tra i profumi e i sapori tipici dell’Umbria. Via libera ai tartufi e ai prodotti a km 0, con un’attenzione particolare alla carne, rigorosamente cotta sulla griglia a vista dove sulle braci, oltre ai prodotti di allevamenti locali, viene proposta una selezione pregiata di manzetta prussiana». Per questo importante encomio che hanno conseguito dopo soli tre anni dall’apertura della loro struttura, Raffaele e Giorgiana vogliono condividere questo successo «con tutto il personale che lavora nella struttura, con chi da quando hanno deciso di scommettere su questo splendido borgo medievale li ha sempre aiutati e fatti sentire parte integrante della comunità gualdese. Un doveroso ringraziamento va soprattutto ai tanti clienti affezionati, che con il passare del tempo sono aumentati notevolmente».

