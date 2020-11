Gubbio a picco: vince la Vis Pesaro 1-0

Non è proprio aria in casa Gubbio. I rossoblù non riescono a sbloccarsi e al ‘Benelli’ di Pesaro, nello scontro diretto di bassa classifica, vanno ko di misura al cospetto della Vis di Giuseppe Galderisi: i marchigiani si impongono 1-0 grazie alla rete dell’ex Ternana Giraudo firmata al 77′ sull’assist di Pannitteri, entrato in campo da pochi minuti. Diverse le chance non sfruttate da Signorini e compagni: Bastianello è intervenuto sui tentativi di De Silvestro e Gerardi, quindi il palo in avvio di ripresa di Malaccari a tu per tu con l’estremo difensore dei padroni di casa. Nella parte conclusiva da segnalare anche un’occasione fallita in malomodo da Pellegrini. Gubbio ultimo in classifica con appena tre punti in compagnia di Fano e Arezzo. Nel prossimo turno al ‘Barbetti’ c’è la Triestina.

Il tabellino

Vis Pesaro (3-5-2): Bastianello; Gennari, Farabegoli, Stramaccioni (87′ Lelj); Eleuteri (74′ Pannitteri), Benedetti (61′ Cannavo), Pezzi, Gelonese, Giraudo (87′ Nava); De Feo (73′ Marcheggiani), Marchi. Allenatore: Giuseppe Galderisi

Gubbio (4-3-2-1): Cucchetti; Cinaglia (59′ Formiconi, 75′ Muñoz), Uggè, Signorini, Ferrini; Malaccari, Mėgelaitis, Oukhadda (76′ Sainz-Maza); De Silvestro, Pasquato (76′ Sdaigui); Gerardi (62′ Pellegrini). Allenatore: Vincenzo Torrente

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze

Rete: 78′ Giraud